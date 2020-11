Für viele ist und bleibt es ein abstrakter Begriff, "das Archiv der Zukunft". Und doch wird das Voranschreiten dieses Objekts tagtäglich beobachtet. Es führt ja fast kein Weg daran vorbei, wenn man sich in der Innenstadt befindet. Den meisten ist klar, dass hier, in direkter Nachbarschaft zum Rathaus, ein sehr besonderes Projekt Konturen annimmt. Wenn aber davon gesprochen wird, geschieht dies oft mit einer Umschreibung - es geht "um das, was da am Marktplatz gebaut wird". Deshalb haben wir mit dem Bauherrn über den Sachstand gesprochen. Stefan Mehl vertritt die R+G Beteiligungs-GmbH Lichtenfels , deren zwei weitere Geschäftsführer Günter und Robert Hofmann die Initiatoren des "Archivs der Zukunft" sind.