Stabwechsel bei der Kreisbrandinspektion: Landrat Christian Meißner und Kreisbrandrat Timm Vogler verabschiedeten am Mittwoch im Großen Sitzungssaal Kreisbrandinspektor (KBI) Hermann Schuberth und Kreisbrandmeister Richard Dumsky. Wie das Landratsamt Lichtenfels berichtet, sei Oliver Schardt gleichzeitig zum Kreisbrandinspektor ernannt worden. Als neue Kreisbrandmeister (KBM) wurden zum 1. Januar 2023 Aaron Och (Ebensfeld, Modulare Truppausbildung) und Thomas Ruckdäschel (Michelau, Ausbildung technische Hilfeleistung) bestellt.

„Damit geht im wahrsten Sinne des Wortes eine Ära zu Ende und gleichzeitig beginnt eine neue“, stellte Landrat Christian Meißner fest. Kreisbrandinspektor Herman Schuberth und Kreisbrandmeister Richard Dumsky seien über Jahrzehnte hinweg tragende Säulen der Kreisbrandinspektion gewesen und haben diese durch ihre Kompetenz und ihr Fachwissen entscheidend mitgeprägt, unterstrich der Landrat. Vor diesem Hintergrund zollte er den scheidenden Führungskräften großes Lob für ihren vorbildlichen Einsatz für das Allgemeinwohl.

„Unsere Feuerwehren haben heutzutage eine Vielzahl von Aufgabenbereichen – angefangen von Brand- bis hin zu in jüngster Zeit immer mehr Starkwettereinsätzen und auch zunehmend umfassender werdenden technischen Hilfeleistungen. Umso mehr Anerkennung verdient es deswegen, dass sich die Kameradinnen und Kameraden mit großem Engagement ehrenamtlich in ihrer Freizeit für diesen Dienst zur Verfügung stellen“, würdigte Landrat Christian Meißner das Engagement.

Im Jahr 2012 beschlossen die Mitglieder der Kreisbrandinspektion einstimmig, dass mit Erreichen des 63. Lebensjahres der aktive Dienst in der Kreisbrandinspektion endet. „Dieser Tag ist nun für die Kameraden Hermann Schuberth und Richard Dumsky gekommen“, erläuterte Kreisbrandrat Timm Vogler in seiner Laudatio. „Die beiden haben sich mit ihrer kameradschaftlichen und offenen Art, aber auch mit ihrem hohen fachlichen Können und Fachwissen über viele Jahre innerhalb der Feuerwehrfamilie großes Ansehen erworben“, betonte der Kreisbrandrat.

Sein ganz besonderer Dank galt ihnen für die stets unkomplizierte und kameradschaftliche Mitarbeit und Unterstützung in unzähligen Fachfragen. „Hiervon konnten in all den Jahren alle Feuerwehren und die gesamte Kreisbrandinspektion außerordentlich profitieren. Für diese Lebensleistung gebührt beiden größter Dank und höchste Anerkennung“, so Vogler. Er sei „persönlich stolz und dankbar, dass ich so viele Jahre mit Hermann und Richard gemeinsam in der Kreisbrandinspektion Lichtenfels zusammenarbeiten durfte.“