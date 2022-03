Polizeiangriff im Landkreis Lichtenfels: Am frühen Sonntagmorgen (5.3.2022), gegen 2 Uhr, teilte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Polizei mit, dass sich in seinem Treppenhaus ein hilfloser junger Mann befände. Dies teilt die Polizeiinspektion Lichtenfels in einem aktuellen Pressebericht mit.

Beim Betreten des Hauses schlug den beiden Streifen sofort der Geruch von Marihuana entgegen. Zudem konnten sie einen Jugendlichen feststellen, der verschiedenes Rauschgift mitführte. Als die Beamten jedoch den Jugendlichen anschließend durchsuchen wollten, versuchte er einen 24-jährigen Polizisten zu schlagen. Dieser konnte den Angriff des Teenagers jedoch abwehren.

Renitenter Jugendlicher (16) greift Polizeibeamte an

Daraufhin musste der immer noch aggressive 16-Jährige überwältigt, gefesselt und zur Dienststelle in Lichtenfels gebracht werden, wie die Polizeiinspektion berichtet. Hierbei wurden der 24-Jährige und ein 36-jähriger Polizeibeamter leicht am Knie verletzt. Zudem musste dem Aggressor eine Spuckschutzhaube übergezogen werden, da er während des Einsatzes einem Polizeibeamten auf die Uniform gespuckt hatte.

Doch damit nicht genug: Nachdem ihm in der Dienststelle während der Sachbearbeitung die Handfesseln abgenommen wurden, brauste der 16-Jährige wieder auf und schlug einer Polizeibeamtin, die in diesem Moment die Beweisbilder aufnahm, ein Mobiltelefon aus der Hand.

Eine Richterin ordnete in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung und eine Blutentnahme an. Danach wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter entlassen. Es wurden bei dem Einsatz circa 15 Gramm Cannabis beschlagnahmt.

