Klimawandel lässt grüßen: Die Ausbeute der Obstbauern im Landkreis Lichtenfels ist dieses Jahr recht mau.

Eine alte Bauernregel besagt: "Servaz muss vorüber sein, will man vor Nachtfrost sicher sein." Servaz oder Servatius ist der 13. Mai und einer der Eisheiligen. An diesen fünf aufeinanderfolgenden Tagen im Frühjahr treten oftmals die letzten Nachtfröste vor dem Sommer auf. So geschehen auch dieses Jahr – das wurde den Apfelbäumen im Landkreis Lichtenfels zum Verhängnis.