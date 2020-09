Klimaschutz ist keine Privatsache

Es sind Ideen, die von den Bürgern mitgetragen werden. In der ersten Zukunftswerkstatt der Stadt wurden Vorschläge für deren künftige Entwicklung gemacht. Unter der Überschrift "Vision 2030" war auch das umweltbewusste Bauen ein Aspekt. Die Grüne Hausnummer ist eine Plakette, die hierfür als Auszeichnung dient. Doch egal, ob man Wert auf jenes Schild am Haus legt oder nicht: Das zugrundeliegende Bewertungssystem gibt Hausbesitzern und Bauherren einen Überblick über ökologisch sinnvolle und klimafreundliche Maßnahmen. Diese sind nicht zwingend mit Mehrkosten verbunden. Wer sich um die Grüne Hausnummer bewerben möchte, kann wie aus einem Katalog auswählen, was für ihn in Frage kommt. Für jede umgesetzte Maßnahme gibt es Punkte, maximal 100 können erreicht werden, und ab 90 gibt es die Plakette.