Von den kürzeren Winter-Öffnungszeiten hat sich das Deutsche Korbmuseum schon verabschiedet, noch ehe der Winter begonnen hat. Nach einer langen, Corona-bedingten Schließung meldet sich die Einrichtung mit einer Sonderschau und einem neu aufgestellten Team zurück. In den 14 Tagen, seit wieder offen ist, waren fast 200 Besucher da. "Für die Jahreszeit ist das gut", sagt Ariane Schmiedmann, die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums. Die Zahl zeigt auch, dass Menschen in Anbetracht vieler Einschränkungen des Kulturlebens wieder Lust haben auf einen Museumsbesuch . Um dabei größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wurde lange an einem Hygienekonzept gefeilt. Das historische Gebäude mit schmalen Treppenaufgängen und etlichen kleineren Räumen machte die Sache nicht einfach. Nun wird mit Pfeilen am Boden und Beschilderung ein Rundgang in Einbahnstraßenregelung vorgegeben. Spender mit Handdesinfektionsmittel wurden aufgestellt, und an jeder Türschwelle ist die maximale Zahl an Personen angegeben, die sich dahinter aufhalten dürfen. Im schmalen Sonderausstellungsraum sind es nur zwei. Dabei lohnt es sich derzeit gerade dort, nicht nur einen kurzen Blick hinein zu werfen. Unter dem Motto "Gut beHÜTEt um die Welt" bekommt man geflochtene Kopfbedeckungen aus Afrika, Asien, Südamerika und Europa zu sehen und kann in den Begleittexten sehr viel (Sozial-)Geschichtliches über den Hut erfahren. Eine schöne Idee ist auch das Mobile, das die Schau mit von der Decke baumelnden Abbildungen und Erläuterungen ergänzt.