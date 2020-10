Mit einem Fallschirmsprung ins Eheleben starten oder in Taucherausrüstung unter Wasser: Manch einer möchte eben auf ganz unkonventionelle Weise heiraten , und heutzutage wird vieles möglich gemacht. Der Wunsch nach einem besonderen Trauungsort wird häufiger geäußert. Das haben auch die Mitarbeiter des Lichtenfelser Standesamtes festgestellt. So entstand die Idee, das Türmerzimmer im Oberen Torturm für Eheschließungen zur Verfügung zu stellen. Der Stadtrat stimmte dem Vorschlag zu. Ein bisschen teurer wird es allerdings für die Hochzeiter, wenn sie den exklusiven Blick über die Stadt haben möchten, denn es wird eine zusätzliche Gebühr von 75 Euro erhoben - wegen des größeren Aufwandes seitens der Verwaltung. Und das Paar muss sich im Klaren sein, dass es in dem alten Gemäuer nicht kuschelig warm sein wird. Nur wenige Begleitpersonen (maximal zwölf) dürfen mit hinauf. Mit Stöckelschuhen wäre es eher schwierig... Egal. Man kann nun wählen, wo man lieber Ja sagen würde: im historischen Sitzungssaal des Rathauses, in der ehemaligen Synagoge oder eben im Turm . Vielleicht ja in weiterer Zukunft auch im Stadtschloss. Dann könnte man am selben Ort gleich zur Feier übergehen. Ein Antrag diesbezüglich ist jedenfalls bereits gestellt.