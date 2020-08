LKR Lichtenfels vor 1 Stunde

Breitband

Glasfaser: Die digitalen Ortsstraßen

Der Landkreis Lichtenfels ist gut aufgestellt, was den Ausbau des Glasfasernetzes angeht. Bad Staffelstein steht dabei an der Spitze, doch die anderen Gemeinden lehnen sich nicht zurück und binden immer mehr Haushalte an das schnelle Netz an.