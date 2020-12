"Das hier ist Senf mit heimischem Bier." Adelgunde Gagel nimmt ein Glas aus dem hölzernen Regal und deutete auf das Etikett: "Vom Geschmack her ist dieser etwas schärfer." In ihrem liebevoll eingerichteten Hofladen in Loffeld finden sich neben Bier-Senf viele weitere außergewöhnliche Geschmackskombinationen zum Beispiel Brombeermarmelade mit Rotwein und Walnüssen oder in Bockbier eingelegte Zwetschgen.

Aber auch altbekannt Fränkisches wie verschiedene Liköre und eingemachtes Obst und Gemüse aus eigener Herstellung sind in dem Laden von Adelgunde Gagel zu finden. Mit diesen und vielen weitere Produkten aus Bad Staffelstein und der Umgebung bestückt Direktvermarkterin und Genussbotschafterin Adelgunde Gagel ihre Genusskörbe. So entstehen Geschenkkörbe mit einer individuellen Auswahl an heimischen Spezialitäten. Das Besondere dabei ist, dass all diese Produkte entweder von Adelgunde Gagel selbst oder von lokalen Anbietern stammen.

Der Direktvermarkterin ist regionale Vielfalt in ihren Genusskörben wichtig: "Ich mische das immer gerne. Das sind nicht nur Sachen aus meinem Hofladen, sondern ich bin auch mit anderen Kollegen vernetzt." Geschmacksvielfalt kommt aber nicht nur durch unterschiedliche Hersteller und eine breite Produktpalette, sondern ist auch saisonal bedingt: Ja nach Sonnenstunden und Witterung schmecken die Delikatessen jedes Jahr etwas anders. Ihre Genusskörbe vermarktet Adelgunde Gagel bereits seit längerem im gesamten Landkreis. Seit einigen Jahren beliefert sie unter anderem den Kur- & Tourismus- Service Bad Staffelstein mit Genusskörben, die im Rahmen der Gästeehrungen verschenkt werden. Urlauber, die seit 30 Jahren in den Kur- und Badeort kommen, bekommen ein solches Präsent.

Individuelle Zusammenstellung

Anne Maria Schneider, Leiterin des Kur- & Tourismus-Service, schätzt die vielfältigen Produkte in den Genusskörben sowie die individuelle Zusammenstellung. Auch seien diese eine optimale Alternative zu Weihnachts- oder Jahresabschlussessen, die dieses Jahr ausfallen müssen: "Wir haben Genusskörbe an unsere Gästeführer verschenkt, weil wir in diesem Jahr kein Jahresessen haben, sie aber nicht um den Genuss bringen wollten", so Anne Maria Schneider. Jeder Beschenkte erhält einen Korb, der ganz auf persönliche Vorlieben zugeschnitten ist. Bei einer Bestellung können Kunden Adelgunde Gagel mitteilen, für wen der Genusskorb gedacht ist, welche Vorlieben diese Person hat und in welchem preislichen Rahmen das Geschenk liegen soll. "Die Kunden können mir sagen, wie alt die Leute sind, was sie gerne essen oder ob der Beschenkte männlich oder weiblich ist. Auch ob es eher in eine süße Richtung gehen soll oder lieber in eine herzhafte Richtung mit mehr Wurst", erklärt Adelgunde Gagel. Der Preis für einen Korb startet bei rund 15 Euro, variiert aber je nach Umfang der Bestellung. Da der Genusskorb nicht nur Produkte von lokalen Produzenten beinhaltet, sondern auch fränkische Klassiker mit modernen Geschmackskombinationen zusammenführt, ist er als Weihnachtsgeschenk bestens geeignet. "Die Leute wollen etwas schenken, was besonders ist. Da greifen viele eher auf heimische Produkte zurück. Das hat nochmal eine andere Wertigkeit", so Adelgunde Gagel. Die Genussbotschafterin berichtet, dass ihren Kunden Regionalität und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden. In diesem Zusammenhang sind die Genusskörbe also eine Möglichkeit, lokale Anbieter und kleine Manufakturen gerade auch in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Darüber hinaus schonen regionaler Anbau, saisonale Produkte und kurze Transportwege die Umwelt und das Klima. Darauf ist Adelgunde Gagel stolz: "Auch beim Thema Nachhaltigkeit sind wir so in der ersten Reihe."