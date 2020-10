Wenn Mitte Oktober der Bahnübergang in Mainklein wieder von allen Autofahrern überquert werden darf, rollt die nächste Umgehungswelle auf den Raum Burgkunstadt und Altenkunstadt zu.

Auf der Bundesstraße 289 zwischen Burgkunstadt und Mainklein haben sich der Randstreifen sowie das Bankett zur Eisenbahnlinie und zum Main hin gesenkt. Zudem sind in diesem Bereich Risse aufgetreten. Es droht ein Abrutschen der Straße. Das Staatliche Bauamt in Bamberg sah sich wegen des bevorstehenden Winters zum Handeln gezwungen. Ab Montag, 19. Oktober, muss die Strecke gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Bauamt sieht Handlungsbedarf: Bankett abgesenkt, Risse in der Straße

"Sachverständige befürchten, dass in der kalten Jahreszeit durch eindringendes Wasser und Frost die Standsicherheit der Böschung verloren gehe und dann eine Sperrung des böschungsseitigen Fahrstreifens notwendig werde", erklärt die Pressesprecherin der Behörde, Sabrina Hörl. Eine Vielzahl von Baumaßnahmen haben die Autofahrer im Kunstadter Raum in diesem Jahr schon auf so manche Geduldsprobe gestellt. Und jetzt wird auch noch die wichtige Verkehrsachse zwischen Kulmbach und Lichtenfels, die B 289 gesperrt.

"Eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße bis zu einem möglichen Baubeginn im Frühjahr unter Vollsperrung hätte zu deutlich längeren Behinderungen geführt", gibt Hörl zu bedenken. Es wird zwei Umleitungsstrecken geben. Der Fernverkehr fährt von der Zettlitzer Kreuzung auf die B 173 nach Kronach und von dort aus über die B 85 nach Kulmbach. Die Nahpendler werden von Kulmbach kommend in Mainklein auf die Kreisstraße LIF 18 geführt. Über Maineck, Baiersdorf und Weismain geht es nach Altenkunstadt. Seitens des Straßenbauamtes wurden Maßnahmen ergriffen, die die Belastung von Altenkunstadt abmildern werden. "Im Ortsteil Baiersdorf wird an der Kreuzung Mainecker Straße und Forststraße eine Ampelanlage geschaltet, damit es keine Probleme im Begegnungsverkehr gibt", hatte der Altenkunstadter Bürgermeister Robert Hümmer in der Bauausschusssitzung im September mitgeteilt. Georg Deuerling von den Freien Bürgern der Ortsteile (FBO) hatte damals vorgeschlagen, eine Tonnagebeschränkung für die Altenkunstadter Straße in Baiersdorf zu erlassen. "Die Brummifahrer sollen über Weismain zum Frachtumschlagszentrum der Firma Baur in Altenkunstadt fahren, andernfalls wird es eine Katastrophe mit dem Schwerlastverkehr in diesem Ortsteil", meinte damals der Gemeinderat.

Sein Wunsch fand Gehör beim Staatlichen Bauamt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Hümmer mitgeteilt, dass es eine entsprechende Zusage der Behörde gebe. Von der Ampel aus geht es weiter nach Weismain, von wo aus die Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2191 nach Altenkunstadt und zur Kreuzung zur B 289 geleitet werden. Hier kommt eine weitere Baumaßnahme ins Spiel. Da die Hangarbeiten nur unter Vollsperrung ablaufen können, wird zeitgleich die Straßendecke der Bundesstraße zwischen den Einmündungen der Weismainer Straße (Staatsstraße 2191) und der Kulmbacher Straße (Kreisstraße LIF 15) saniert. Entlang dieses Streckenabschnittes der B 289 befinden sich zahlreiche Geschäfte. "Um eine dauerhafte Zufahrt zu den Läden in den Ortsstraßen Auwiese und In der Au zu ermöglichen, wird die Fahrbahnsanierung auf zwei Bauabschnitte aufgeteilt", erläutert Hörl. Zunächst werde in einem ersten Bauabschnitt ab dem 19. Oktober die Böschung zwischen Burgkunstadt und Theisau saniert und die Entwässerungseinrichtung erneuert. Zeitgleich werde die Straßendecke der B 289 von der Einmündung der Kulmbacher Straße bis zur Kreuzung Auwiese/In der Au renoviert.

Baustelle bis Dezember: Diese Umleitungen sind geplant

In diesem Zeitraum sind die Gewerbegebiete nach Auskunft der Expertin nur von Westen über die B 289 bzw. über die Staatsstraße 2191 (Weismainer Straße) erreichbar. Anschließend wird die Straßendecke zwischen der Kreuzung Auwiese/In der Au und der Einmündung der Staatsstraße 2191 saniert. "Die Gewerbegebiete können dann nur von Osten über die B 289 bzw. die Kreisstraße LIF 15 angefahren werden", teilt die Sprecherin mit. Für alle leidgeplagten Autofahrer hat sie ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht: "Mitte Dezember werden die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass pünktlich zum Fest der Verkehr zwischen Kulmbach und Lichtenfels wieder rollt."