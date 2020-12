In das Bowlingcenter Schorn ist Stille eingekehrt. Die Stühle sind hochgeklappt und die bunten Bälle ruhen in ihrer Ablage. Niemand jubelt über einen Strike, bei dem alle zehn Kegel auf einen Streich abgeräumt werden. Kein dumpfes Aufsetzen der Kugeln auf die Bahn ist zu vernehmen - und auch kein Kindergeschrei. Jürgen und Nadja Schorn sitzen ganz allein auf einer Rundbank.

Die Betrübnis über den erneuten Lockdown steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Zwischen ihnen steht ein Schild mit der Aufschrift "Schön, dass ihr alle da seid". Es hat in diesen Tagen, wo Freizeiteinrichtungen aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind, etwas Skurriles an sich. Es stammt noch aus der Zeit, als das Klackern der umfallenden Kegel, im Fachjargon Pins genannt, durch den Raum schallte. "Die Herbstsaison war gut angelaufen, doch dann war schlagartig alles vorbei", kommentiert Jürgen Schorn das zweite Aus in diesem Jahr.

Ausgeklügeltes Hygienekonzept

Bereits im Frühjahr hatte man die Schotten wegen der Pandemie dichtmachen müssen. Dann kam die Lockerung im Sommer und mit ihr die Rückkehr der Besucher. Selbstverständlich hatte man sich ein Hygienekonzept ausgedacht. Im Burgkunstadter Bowlingcenter wurden nicht nur die Hände desinfiziert. "Nach dem Spielen waren die Kugeln an der Reihe", erklärt Jürgen Schorn, der in Kümmersreuth bei Bad Staffelstein wohnt. Trennwände aus Plexiglas zwischen den 14 Bahnen hielten die Besucher auf Distanz.

Schließlich gilt in Corona-Zeiten auch unter Bowlingfreunden die auf der Scheibe angebrachte Faustregel "mit Abstand seid ihr die Besten", und eben nicht mit einem Strike. Ein Relikt aus Raucherzeiten hatte man reaktiviert. "Die Lüftungsanlage wurde wieder in Betrieb genommen", sagt der 41-Jährige. Die Kosten für das Hygienekonzept beziffert er auf rund 1500 Euro. Die erneute Schließung des Bowlingcenters, in dem in den vergangenen Jahren auch Geburtstage und Feste gefeiert wurden, findet Jürgen Schorn "ärgerlich". Die Monate von Oktober bis März sind für ihn die umsatzstärksten. Im Frühjahr und Sommer hingegen würden die Menschen ihre Freizeitaktivitäten mehr nach draußen verlagern. Die Einnahmen seien komplett weggebrochen und auch auf staatliche Hilfe könne er nach Auskunft seines Steuerberaters nicht hoffen, so Jürgen Schorn. Eine Pacht falle für das Gebäude nicht an, da es sich im Eigentum seiner Familie befinde. "Nahrungsmittel im Wert von 2000 Euro mussten vernichtet werden", fährt er fort.

Auch den Indoor-Spielplatz für Kinder mit Inliner- und Skaterbahn im thüringischen Ilmenau habe man schließen müssen. Trotz der wirtschaftlichen Einbußen zeigt der Kümmersreuther Verständnis für die Schließungen: "Die Intensivstationen sind derzeit voll." Zugleich spürt man, dass dem 41-Jährigen nicht nach Lamentieren zumute ist - schließlich ruhte die Selbstständigkeit in der Familie Schorn schon immer auf mehreren Standbeinen. Derzeit schrotet man Getreide, das zu Tierfutter verarbeitet wird, vermietet in Thüringen Gewerbeimmobilien und ist auch mit einem Fuhrunternehmen aktiv.

Wie reagierten die Stammgäste auf die erneute Schließung? "Mit Gelassenheit und Bedauern." Mit einem schnellen Ende der Pandemie rechnet Jürgen Schorn nicht - dazu seien die Infektionszahlen noch zu hoch, und auch Politiker sprächen schon davon, dass die Einschränkungen bis März dauern könnten. Zehn Personen arbeiteten im Bowlingcenter Schorn. Nur eine davon erhält Kurzarbeitergeld. "Die anderen waren Minijobber, die leider leer ausgehen", erläutert der 41-Jährige. Sie mussten sich eine andere Arbeit suchen und bescherten Jürgen Schorn ein Problem: "Ich brauche für die Zeit nach Corona neues Personal, das eingearbeitet werden muss." Das, so Schorn, könne dauern.

Nicht mehr lange wird es hingegen dauern, bis der Impfstoff gegen das Virus auf dem Markt ist. Seine baldige Zulassung sorgt für eine neue Diskussion: Soll Ungeimpften der Zugang zu Geschäften, Freizeiteinrichtungen oder Veranstaltungen verwehrt werden? Jürgen Schorn hält sie für zu verfrüht. "Niemand kann derzeit verlässlich sagen, was nach der Impfung sein wird. Jetzt muss das Augenmerk darauf gerichtet werden, alles zu tun, dass die Infektionszahlen nach unten gehen."