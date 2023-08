Die Polizei beschlagnahmte am Donnerstag (24. August 2023) eine gesamte Cannabisplantage in der Frankenstraße in Lichtenfels.

Die Beamten hatten einen Hinweis bekommen, der sie am Donnerstagnachmittag zu einer Cannabisplantage führte. Neben mehreren Pflanzen befand sich dort auch eine komplette Aufzuchtanlage.

Cannabisplantage in Lichtenfels entdeckt

Die Beamten stellten die gesamte Anlage mitsamt dem Rauschgift sicher. Nach Angaben der Polizei gehörte die Anlage einem 26-Jährigen und einem 29-Jährigen. Die beiden müssen sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.