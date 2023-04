Einem Anwohner fiel am Sonntagabend (16. April 2023) auf, dass sich mehrere Personen an den Fischweihern in der Coburger Straße auf der Höhe Schney in Lichtenfels mit Taschenlampen aufhielten. Als einige Polizeistreifen deshalb dort nachschauten, trafen diese auf insgesamt drei Personen, die gerade in Richtung des Parkplatzes liefen.

Laut Polizeiinspektion Lichtenfels gaben die angetroffenen Personen zunächst an, nur einen Spaziergang gemacht zu haben. Nachdem die Polizisten aber die Umgebung kontrolliert hatten, konnten sie schließlich zwei Rucksäcke mit Angelausrüstung und Angeln in einem Gebüsch auffinden. Von einer der Angeln führte noch die Schnur in den Weiher.

Schwarzangler in Lichtenfels - Rucksäcke mit Ausrüstung gefunden

Schließlich gaben zwei der Männer doch noch zu, dass die aufgefundenen Sachen zu ihnen gehören würde. Eine entsprechende Anzeige wurde unter anderem wegen Diebstahls erstattet.

Vorschaubild: © Kris/pixabay.com/Symbolbild