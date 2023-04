Zwischen zwei Landkreisen: Auto prallt gegen Baum - Insassen schwer verletzt

Schwerer Unfall in Oberfranken - Auto kracht in Baum: Auf einer Ortsverbindungsstraße im öberfränkischen Landkreis Lichtenfels hat sich am Samstag (29. April 2023) ein schwerer Unfall ereignet. Darüber informierte das Polizeipräsidium Oberfranken in einem kurzen Pressealarm.

Im offiziellen Pressebericht heißt es, dass gegen 16.40 Uhr am Samstagnachmittag ein 65-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße 23 von Küps (Lkr. Kronach) in Richtung Burgkunstadt (Lkr. Lichtenfels) befuhr. Etwa 100 Meter nach der Landkreisgrenze Lichtenfels kam der Fahrzeugführer in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit der Front gegen einen Baum. Das Auto kam hierbei total beschädigt neben der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen.

Schwere Verletzungen bei Unfall: Auto kracht in Baum, Straße komplett gesperrt

Der Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin wurden beim Aufprall mit diversen Frakturen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. Bei der Bergung und Rettung waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften eingesetzt. Das Auto, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.