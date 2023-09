Ein Motorradfahrer ist auf der Kreisstraße zwischen Marktzeuln und Schwürbitz von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Lichtenfels fuhr der 57-Jährige am Samstag (9. September 2023) gegen 17 Uhr auf der Straße, als er in der Linkskurve am Ortseingang ohne Fremdbeteiligung nach rechts vom Asphalt abkam. Der Fahrer wurde dabei vom Motorrad geschleudert, rutschte im parallel verlaufenden Graben entlang und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Dort blieb er schwer verletzt liegen und musste mit mehreren Frakturen von einem Rettungswagen ins Klinikum Lichtenfels gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

An dem Motorrad entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 8000 Euro.

Vorschaubild: © Кирилл Арзамазов /pixabay.com/Symbolbild