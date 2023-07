Ersten Informationen zufolge hat sich auf der Autobahn A70 in Fahrtrichtung Bamberg ein sehr schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Bei dem Unfall soll nach bisherigem Kenntnisstand eine Person tödlich verunglückt sein. Zwei weitere Personen sind laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken schwer verletzt worden.

A70: Tödlicher Unfall auf Höhe Buckendorf - Zwei Schwerverletzte

Bisher ist zu dem Unfall bekannt, dass der oder die Fahrer*in alleinbeteiligt verunglückt ist. Es war kein zweites Auto involviert. Auf telefonische Nachfrage von inFranken.de bestätigte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums dies. Das Auto sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dies an einer Stelle, an der die Leitplanke in Richtung Boden abgesenkt wird. Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke hob sich das Auto, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn in der Böschung auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes befinden sich noch vor Ort. Um die Vollsperrung zu umgehen, haben die Einsatzkräfte eine Ausleitung eingerichtet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.