Zu vorsätzlichen Körperverletzungen ist es am Dienstagabend (15. August 2023) nach dem Bierbrauerfest im Park bei der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Lichtenfels mit.

Ein 47-jähriger Mann trat einem 26-jährigen, der sich zur Abkühlung in den Bach gesetzt hatte, mit zwei Tritten gegen den Kopf. Anschließend schlug der Aggressor einem anderen 26-jährigen Mann mit einem Holzstock ins Gesicht und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Zwei Schlägereien nach Bierfestbesuch in Bad Staffelstein

Da die Angriffe von einem Zeugen gefilmt wurden, konnte der Täter durch die Polizei zweifelsfrei ermittelt werden. Er muss sich nun für seine Taten verantworten. Die beiden jungen Männer wurden leicht verletzt.

Ein weiterer Polizeieinsatz ereignete sich ebenfalls am Dienstagabend in der Bahnhofstraße. Hierbei soll eine 26-Jährige einer 33-jährigen Frau, die sich mit ihrem 28-jährigen Begleiter gerade auf dem Heimweg vom Bierfest befand, in den Bauchbereich getreten und sie außerdem beleidigt haben.

Dem 28-jährigen Mann gelang es, die beiden Frauen zu trennen und die Situation zu beruhigen. Die Geschädigte wurde ebenfalls leicht verletzt.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)