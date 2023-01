Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag (9. Januar 2023) in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) gekommen, wie die Polizeistation vor Ort mitteilt.

Am Montagabend fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Auto auf der Bamberger Straße in Bad Staffelstein in Richtung Ebensfeld.

Bad Staffelstein: Fußgänger frontal von Auto erfasst

Im Straßenverlauf übersah er jedoch zwei Fußgänger, die die Straße von links kommend bereits fast überquert hatten. So kam es zum Zusammenstoß und die beiden Fußgänger wurden frontal vom Auto erfasst und auf die Straße geschleudert.

Während der Autofahrer mit einem Schock und einer Delle in der Motorhaube davon kam, wurden die beiden 60- und 84-jährigen Fußgänger in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vorschaubild: © Pink Badger/Adobe Stock (Symbolfoto)