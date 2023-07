Heute und der morgige Samstag (28. Juli und 29. Juli 2023) stehen im oberfränkischen Neuensee bei Michelau im Landkreis Lichtenfels ganz im Zeichen von Stoner-, Alternativ- und Heavy-Rock. Bereits zum 21. Mal wird das "Rock im Wald Festival"am Waldsportplatz in Neuensee ausgetragen. 17 regionale und international bekannte Bands bespielen am Freitag (28. Juli 2023) und Samstag (29. Juli 2023) die Bühne auf dem Sportplatz in Neuensee.

Rock im Wald 2023 - diese Bands kannst du an zwei Tagen in Neuensee erleben

Dass das Organisationsteam selbst aus Fans der Musikrichtung und Musikliebhabern besteht, spiegelt sich jährlich im Line-up wider. Auch heuer haben die Verantwortlichen ein feines Näschen für ein gleichzeitig hochkarätiges wie entdeckungsfreudiges Line-up bewiesen. Bei "Paralyzed" aus Bamberg werden Elemente aus Blues, Stoner- und Hard-Rock geschickt kombiniert. Die erst 2019 gegründete Band ist zur Eröffnung des Festivals gebucht und wird am Freitag um 14:10 Uhr die Bühne betreten.

Weitere Highlights am Freitag sind die Auftritte von "The Vintage Caravan", "Dozer" und Slift", die ab 20:35 Uhr bis in die Nacht die Bühne rocken werden. Aber auch vorher lassen "Galactic Superlords", Temple Fang", "Sasquatch" und "Slomosa" das Rocker-Herz höher schlagen und laden dazu ein, auch unbekanntere Bands der Szene besser kennenzulernen. Gerade eine Live-Performace ist dafür die perfekte Gelegenheit.

Weiter geht es am Samstag bereits um 10:00 Uhr. "One Chord Left" begleiten mit ihrem eher akustisch und entspannt gehaltenen Sound das Frühstück. Das reguläre Programm startet um 13:45 Uhr. "Greenleaf", "Brutus" und "Russian Circles" bilden als bekannteste Bands am Samstag ein Highlight-Trio. Aber auch am zweiten Festivaltag gilt: Entdecken, zuhören und sich der Musik hingeben ist der beste Weg, um Rock im Wald in vollen Zügen zu genießen. Die Running-Order und eine Vorstellung der einzelnen Bands findest du hier.

Ein Festival von Musikliebhabern für Musikliebhaber: Rock im Wald steht für ein familiäres Flair

Mit rund 1500 Besuchern zieht das Festival zwar ungefähr doppelt so viele Besucher an, wie Einwohner im Ortsteil Neuensee leben, das Event gilt aber im Vergleich mit anderen Rockfestivals noch zu den kleinen und überschaubaren Veranstaltungen. Und das ist genau das, was Rock im Wald so besonders macht: kurze Wege, persönliche Ansprache und eine entspannte Atmosphäre.

Auch in Sachen Kinderfreundlichkeit wurde seitens Organisationsteam mitgedacht. In nur 5 Minuten Entfernung befindet sich ein Campingplatz, auf dem die Nacht sicher etwas ruhiger sein dürfte, als auf der festivaleigenen Campingfläche. Für Verpflegung ist ebenfalls bestens gesorgt, sei es flüssig, fest, vegan, vegetarisch oder fleischlastig. Wenn du dich lieber selbst versorgen möchtest, gibt es die Möglichkeit, in einem großen Supermarkt direkt ums Eck Nachschub zu besorgen.

Dass die Verantwortlichen nach stetiger Verbesserung ihres Festivals streben, zeigt sich auch in diesem Jahr. Erstmalig befindet sich am oberen Eingang des Campingplatzes ein Getränkeverkauf, in dem du dich mit Wasser, Softdrinks und hellem Bier (Flaschen, Kästen, Partyfässer) versorgen kannst. Zurückgegriffen wird auf den Gerstensaft der regionalen Brauerei Günther-Bräu aus Burgkunstadt. Natürlich direkt aus dem Kühlwagen und zu gewohnt fairen Preisen.

Anfahrt, Wettervorhersage und Übernachtung – die wichtigsten Infos auf einem Blick

Der Campingplatz hat bereits seit gestern Abend um 17 Uhr für die Besucher geöffnet, die Anreise ist aber auch heute noch möglich. Aufgrund der aktuellen Regenwetterlage wurde kurzfristig bei der Parksituation umdisponiert. Alternative Parkplätze befinden sich in 96247 Michelau bei der MTM Metalltechnik (Maintalstraße 17), der Alten Rewe (Neuenseer Str. 70), der Mainfeldhalle (Am Sportzentrum 10), am Rudufersee oder bei Scherer & Trier (Scherer-und-Trier-Straße). Das Team kümmert sich mit Hochdruck um Lösungen, um die vorhergesehene Parksituation wiederherzustellen bzw. auf das regnerische Wetter zu reagieren.

Übernachtet werden kann im eigenen Zelt auf der dafür vorgesehenen Fläche oder im Wohnmobil (hier bitte die Sportplatzstraße in Neuensee ansteuern, Einweiser befinden sich vor Ort). Der bereits erwähnte Regen wird für die Rocker heute und morgen ein ständiger Wegbegleiter sein. Die Vorhersage verspricht nur wenig niederschlagsfreie Zeit. Also unbedingt Gummistiefel, Regenjacke und warme Kleidung einpacken, aber nicht die Stimmung vermiesen lassen.

Wichtige Infos rund um Rock im Wald:

Rock im Wald findet seit 1995 immer am letzten Wochenende im Juli in Neuensee statt. Adresse: Sportplatzstraße, 96247 Michelau i. Ofr.; Bitte beachte die oben beschriebenen alternativen Parkhinweise und orientiere dich an den Einweisern vor Ort.

in Neuensee statt. Adresse: Sportplatzstraße, 96247 Michelau i. Ofr.; Das Festival ist ausverkauft. Tickets werden jedoch noch vereinzelt auf der Facebook-Page von Fan zu Fan angeboten.

Tickets werden jedoch noch vereinzelt auf der Facebook-Page von Fan zu Fan angeboten. Übernachtet kann entweder auf dem nahen Campingplatz oder auf der Festwiese im Zelt.

Denke an genug Bargeld , auf dem Festivalgelände ist keine Kartenzahlung möglich. Ein kleiner Camping-Store hat vor Ort geöffnet und versorgt dich mit dem Nötigsten. Die Öffnungszeiten kannst du der Tafel vor Ort entnehmen.

, auf dem Festivalgelände ist keine Kartenzahlung möglich. Ein kleiner Camping-Store hat vor Ort geöffnet und versorgt dich mit dem Nötigsten. Die Öffnungszeiten kannst du der Tafel vor Ort entnehmen. Mit Temperaturen um die 20° Celsius und immer wiederkehrenden Regenschauern handelt es sich dieses Wochenende nicht unbedingt um das beste Festivalwetter. Festival und Schlamm gehören aber doch irgendwie zusammen.

Mehr zum Thema: