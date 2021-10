Am Donnerstagvormittag (30.09.2021) wurden die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Coburg zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Gegen 11:30 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei eine Mitteilung über einen medizinischen Notfall in der Autobahnausfahrt Bad Staffelstein-Kurzentrum.

Der 58-jährige Zeuge war auf der A73 zunächst hinter einem blauen Wagen gefahren, welcher auffällig langsam unterwegs war. Mitten im Ausfahrt-Ast war der blaue Wagen plötzlich stehen geblieben und blockierte die Fahrbahn.

Sturzbetrunkene Frau nicht mehr fähig Fahrzeug zu bedienen

Als der Zeuge zum parkenden Fahrzeug eilte, fand er auf dem Fahrersitz eine 42-Jährige aus dem Landkreis Coburg vor, welche sich offensichtlich in hilfloser Lage befand und deshalb nicht mehr fähig war, ihr Fahrzeug zu bedienen.

Nach Erstversorgung der Frau durch Rettungsdienst und Notarzt wurde schnell klar, was der Auslöser für den körperlichen Zusammenbruch war. Bei der Fahrzeugführerin konnte ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die Frau war so sehr berauscht, dass sie nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Nach Verbringung ins Krankenhaus musste die 42-Jährige deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizeibeamten parkten ihr Fahrzeug verkehrssicher um und stellten im weiteren Verlauf der Sachbehandlung zudem ihren Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

