Kupferberg vor 14 Minuten

Verkehrsunfälle

Gleich zwei Unfälle am Morgen: Lkw rammt Autos - 20 Minuten später kracht es erneut

Am Dienstagmorgen (25. Oktober 2022) fuhr ein Lkw gegen drei geparkte Autos in Kupferberg im Kreis Kulmbach. Dabei verletzte sich ein Beteiligter. Nur kurze Zeit später kam es auf der B303 in Untersteinach zu einem weiteren Unfall.