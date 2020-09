Wohnhausbrand: Mittags begann der Albtraum

"Ich hätte nie gedacht, dass uns so etwas mal trifft." Fassungslos stand der Eigentümer des Wohngebäudes in der Straße "Lohfeld " auf seinem Grundstück und verfolgte die Löscharbeiten . 130 Wehrkräfte waren gestern Mittag im Stadtteil Forstlahm im Einsatz, um zu retten, was noch zu retten ist. Nicht mehr retten konnten sie den Dachstuhl und ein über der Garage liegendes Zimmer. Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 250 000 Euro geschätzt.