Neufang vor 1 Stunde

Blickfang

"Wahrscheinlich höchste beleuchtete Weihnachtsbaum weit und breit": Gemeinde stolz auf ihre Attraktion

Im Ortsteil Neufang in der Gemeinde Wirsberg werden Durchreisende in den nächsten Wochen sicherlich nicht schlecht staunen. In der Dorfmitte erstrahlt bis Anfang Januar ein riesiger Weihnachtsbaum.