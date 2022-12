Wirsberg: Kinder angeblich von Männern angesprochen und fotografiert - Polizei klärt "Missverständnisse" auf

In Wirsberg sollen fremde Männer Kinder ansprechen und fotografieren - so lautet das Gerücht, das aktuell im Landkreis Kulmbach und auch in den sozialen Medien die Runde macht. Ereignet habe sich dies etwa in der Nähe der Firma Kneitz bei der Bushaltestelle in Richtung Rathaus, schreibt eine Nutzerin in einer lokalen Facebook-Gruppe.

Auch die Polizei sei bereits über die Sache informiert, erklärt sie. Bei der Inspektion in Stadtsteinach habe man dazu eine Meldung erhalten, erklärt ein zuständiger Sprecher gegenüber inFranken.de. Allerdings stellte sich die Sache für die Beamten letztlich anders dar.

Polizei geht vermeintlichem Ansprechen von Kindern in Wirsberg nach - "normale Kontaktaufnahme"

"Wir können bestätigen, dass es eine Meldung gegeben hat, der zufolge Kinder in Wirsberg von Männern angesprochen und fotografiert worden sein sollen", so der Sprecher. "Uns wurde dies zum ersten Mal am 6. Dezember 2022 gemeldet."

"Es kamen mehrere Meldungen hinzu, die sich alle auf einen Vorfall bezogen", erläutert der Polizeibeamte. "Wir sind der Sache sofort nachgegangen und es stellte sich heraus, dass es aufgrund von sprachlichen Schwierigkeiten offenbar zu Verwirrungen gekommen ist." Konkret habe es sich bei den vermeintlichen Männern um "Jugendliche" gehandelt, "die neu nach Wirsberg gezogen sind und vom örtlichen Jugendamt betreut werden", so der Sprecher.

"Wie sich aus anschließenden Gesprächen ergab, handelte es sich wohl um den Versuch einer normalen Kontaktaufnahme, die aufgrund der sprachlichen Barrieren zu Missverständnissen geführt hat. Es handelte sich nicht um etwas strafrechtlich Relevantes", stellt er zu dem Vorfall in Wirsberg klar.

