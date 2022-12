Kreis Kulmbach: Feuerwehr-Großeinsatz in Azendorf

Industriegebäude gerät in Brand - "Flammen aus dem Dachstuhl"

- "Flammen aus dem Dachstuhl" Etwa 230 Kräfte aus 25 umliegenden Feuerwehren vor Ort

Gegen 18.45 Uhr sei die Feuerwehr Thurnau am Freitagabend (2. Dezember 2022) nach Azendorf gerufen worden. Dort habe es in einem Industriekomplex für Kalkprodukte gebrannt. Insgesamt seien 25 Feuerwehren aus dem Umland angerückt, etwa 230 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, erklärt ein Sprecher gegenüber inFranken.de.

Feuerwehr-Großeinsatz in Azendorf: 230 Kräfte bei Brand in Industriegebäude gefordert

Die Dämmung des Hochofens im oberen Bereich eines Industriegebäudes sei in Brand geraten, berichtet die Feuerwehr Thurnau. Als die ersten Feuerwehren eintrafen, seien bereits "Flammen aus dem Dachstuhl" geschlagen. Die Alarmstufe sei daraufhin erhöht worden. "Bei eisigen Temperaturen und anhaltendem Schneefall erklommen die Kameraden mit Atemschutz den über 40 Meter hohen Turm, um das Feuer zu löschen", so die Feuerwehr.

Die Drehleiter sei ebenfalls zum Einsatz gekommen, die Einsatzstelle sei außerdem ausgeleuchtet worden, so die Feuerwehr Thurnau. Bei dem Brand in Azendorf seien mehrere "Angriffstrupps" vor Ort gewesen, die das "Kühlen von außen", sowie den Zugang zu den obersten drei Etagen des Gebäudes gewährleisteten, so ein Sprecher. Auch eine Wärmebildkamera sei bedient worden. Wie es zu dem Feuer im Industriekomplex kam, sei bislang noch unklar.

Die Feuerwehr Thurnau bedankt sich bei der betreffenden Firma, die während des laufenden Einsatzes im Kreis Kulmbach ihre Kantine geöffnet und die Kräfte mit warmen Getränken und Speisen versorgt habe. "Etwa drei Stunden nach Alarmierung wurde der Einsatz beendet", erläutert ein Sprecher.

