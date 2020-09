Klar ist: Das alte Laubenganghaus in Petzmannsberg wird bald abgebrochen, und der Neubau soll in eineinhalb Jahren bezugsfertig sein. Nicht klar ist, wie das Gebäude aussehen wird. Darüber stimmt der Stadtrat in der nächsten Sitzung ab: am Mittwoch, 23. September. Neben dem Flachdach und dem Mansarddach gibt es nun noch eine dritte Alternative.