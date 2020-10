Nicht mehr lange, dann kann Untersteinach aufatmen: Noch in diesem Jahr soll der Verkehr über die neue Umgehungsstraße rollen. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest. Ob es also ein vorweihnachtliches Geschenk gibt, mit dem den Anliegern der Bundesstraße eine stille Zeit beschert wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.