Seit Montag (6. September 2021) wurde ein 83-Jähriger aus dem Kulmbacher Ortsteil Katschenreuth vermisst. Wie die Kulmbacher Polizei mitteilte, wurde er am Dienstagabend (7. September 2021) tot aufgefunden.

Ein Mann hatte das abgestellte Fahrzeug des Vermissten an einem Waldstück in der Nähe von Mainleus entdeckt und daraufhin den Notruf verständigt. Die Polizei rückte an und durchsuchte das Gebiet - dabei wurde der Leichnam des Seniors entdeckt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

