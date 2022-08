Tierheim Kulmbach wendet sich mit emotionalem Aufruf an Öffentlichkeit

Das Tierheim Kulmbach hat sich mit einem eindringlichen Appell an die Allgemeinheit gewandt. Der Grund ist traurig: Jack-Russell-Mischling Merlin ist seit mehreren Wochen spurlos verschwunden. "Er war der liebste Hund der Welt", sagt sein Besitzer Moritz Martens am Dienstag (16. August 2022) im Gespräch mit inFranken.de merklich berührt. Sowohl der 26-Jährige als auch die Tierheim-Verantwortlichen äußern eine schlimme Befürchtung, was dem armen Tier laut ihrer Überzeugung zugestoßen ist.

"Was passierte mit Merlin", fragt das Tierheim Kulmbach in einem emotionalen Beitrag auf seiner Facebook-Seite. In Absprache mit Martens erhoffen sich die Tierschützer auf diesem Weg Hinweise, die Rückschlüsse auf das Verbleiben des acht Jahre alten Vierbeiners geben. Der Wirsberger vermisst seinen innig geliebten Hund inzwischen seit mehreren Wochen.

Am 26. Juli ist das Tier verschwunden und bis heute nicht aufgetaucht. "Seit dem Tag herrscht Ungewissheit", schildert Martens inFranken.de seine derzeitige Gefühlslage. Der Verlust wiegt groß. "Merlin ist mit mein bester Freund und mein ständiger Begleiter", erklärt der Hundebesitzer. "Er ist ein Familienmitglied wie jedes andere auch." Der 26-Jährige hat den Jack-Russell-Mix vor fünf Jahren von seiner Schwester übernommen.

Schon mehrfach sei Merlin vom Grundstück in Wirsberg, auf dem Martens zusammen mit seinem Vater lebt, ausgebüxt. Jedes Mal sei der entlaufene Hund gleichwohl nach wenigen Stunden zurückgekommen - teilweise mit Unterstützung des Kulmbacher Tierheims. Die Mitarbeiter der Einrichtung kümmern sich zudem auch um den quirligen Vierbeiner, wenn Martens beruflich auf Achse ist. "Merlin ist einfach ein einzigartiger Hund, der bei der Abholung seinem Herrchen immer direkt auf den Schoß springt und ein richtiges Freuden-Tänzchen aufführt, wenn er Moritz sieht", betont das Tierheim. "Die zwei sind ein eingeschweißtes Team und gehören einfach zusammen."

Hundespur endet abrupt - wurde Merlin Opfer einer Entführung?

Um so härter trifft den 26-Jährigen nun das Verschwinden seines Hundes. Martens' schrecklicher Verdacht: Merlin könnte womöglich Opfer einer Entführung geworden sein. "Ich hatte zunächst Tierheim, Polizei und Straßenmeisterei angerufen", berichtet der Hundebesitzer. Allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile sei auch ein Suchhund eingesetzt worden, das verschollene Tier zu finden. Die hierbei zum Vorschein gekommene Spur von Merlin habe gleichwohl abrupt in der Nähe des Senioren-Wohnparks "Rosengarten" in Neuenmarkt geendet. Die schlimme Befürchtung: "Das deutet darauf, dass Merlin dort vermutlich von einem Menschen eingepackt und im Auto mitgenommen wurde."

Die Verantwortlichen des Tierheims Kulmbach teilen Martens' Sorge. "Ein Hund wie Merlin verschwindet nicht einfach", halten die Tierfreunde auf Facebook fest. Ein mutmaßliches Motiv: "Da es in der Vergangenheit bereits einige 'Vorfälle' und 'Anfeindungen' gab, sind sich inzwischen alle relativ sicher, dass Merlin entwendet worden ist." Wo der kleine Mischling gegenwärtig steckt, ist indes völlig unklar.

Moritz Martens gibt die Hoffnung, sein "Ein und Alles" doch noch zurückzuerhalten, dennoch nicht auf - zu sehr hängt er an seinem treuen Gefährten. "Ich hoffe, dass Merlin neugierig bleibt und den Leuten, die ihn mitgenommen haben, auch ausreißt." Da der Hund gechipt sei, sei unter Umständen so noch ein Happy End möglich. Wer Hinweise auf den Verbleib des achtjährigen Hundes hat oder womöglich etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch beim Tierheim Kulmbach (09221/91288) oder bei Moritz Martens (0175/9225754) direkt zu melden.

