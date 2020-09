Tempokontrollen: Mainleus engagiert Blitzer-Dienst

Künftig wird in der Gemeinde Mainleus wohl mehr geblitzt werden. Und auch Parksündern soll es an den Kragen gehen. In der Sitzung am Montagabend beschlossen die Gemeinderäte in der Aula der Grund- und Mittelschule , dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz beizutreten. Die Entscheidung fiel knapp aus: 10 Räte waren dafür, acht dagegen. Der Beitritt erfolgt zum 1. Januar 2021.