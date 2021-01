"So etwas kennen wir als Industriestandort Deutschland eigentlich gar nicht", sagt Bürgermeister Robert Bosch und bezieht sich damit auf den großflächigen Telefonausfall im Gemeindegebiet von Mainleus. "Seit Dienstagnachmittag sind die Telefonleitungen in Willmersreuth gestört, seit gestern Nachmittag auch in Mainleus-Mitte", erklärt Bosch.

Welche weiteren Standorte betroffen seien, könne er nicht gesichert sagen. Fakt ist, dass auch das Mainleuser Rathaus und die Schule telefonisch nicht mehr erreichbar waren. Nur noch die Mobiltelefone gehen, die Internetleitungen sind zumindest beeinträchtigt.

Leitungsfehler nicht ausgeschlossen

Eine Rückfrage bei der Telekom ergibt folgenden Zwischenstand: Am Donnerstagmorgen wurden die Leitungen gemessen, ein Leitungsfehler kann jedoch ausgeschlossen werden. Aktuell sind die Techniker der Telekom dabei, Hardware-Komponenten, die vermutlich für die Störungen verantwortlich sind, zu überprüfen und Stück für Stück auszutauschen.

Die Telekom erwartet, dass dieser Prozess schnell abgeschlossen werden kann. "Sollte sich herausstellen, dass eines der Geräte für den Fehler verantwortlich war, sollte alles noch am Donnerstag wieder funktionieren", so der Pressesprecher des Netzbetreibers.

"Mit Hochdruck"

Sollte die Ursache jedoch woanders liegen, müsse noch weiter gesucht werden. Die Telekom arbeite mit Hochdruck an dem Problem.

Und das ist auch wichtig, denn zahlreiche Menschen befinden sich im Mobile-Office, viele Schüler im Home-Schooling, so manche Senioren haben vielleicht kein Mobiltelefon und können im Notfall keinen Arzt anrufen. Wer jedoch ein mobiles Endgerät hat, dem empfiehlt die Telekom, eine kostenfreie Rufumleitung auf das Mobilgerät bei der Servicehotline (0800/3301000) zu beantragen, um so zumindest für eingehende Anrufer erreichbar zu sein.

Zusätzlich bietet die Telekom weitere Ersatzleistungen an, wie etwa ein zusätzliches Datenvolumen aufs Handy, wenn gewünscht Schnellstarterpakete oder bei einem längeren Ausfall, der hoffentlich nicht eintritt , ein Notfallhandy.