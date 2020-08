Städtisches Gebäude in Petzmannsberg: Mansarde statt Schuhschachtel?

Die letzte Mieterin ist ausgezogen. Nach langem Rechtsstreit räumte die 73-jährige Frau ihre Wohnung im städtischen Mehrfamilienhaus Petzmannsberg 27. Die Kündigung war rechtmäßig, so die Gerichtsentscheidung. Im Oktober, so die Stadt Kulmbach , will man mit dem Abbruch des Laubenganghauses aus den sechziger Jahren beginnen. Aber was kommt danach? Ein Flachdach mit Konfliktpotenzial?