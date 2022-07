Christian Schmeußer hat die Unterschriftenliste einschließlich eines Begleitschreibens inzwischen in der Kulmbacher Hauptstelle am Holzmarkt abgegeben.

"Das versteht kein Mensch"

Die Kommentare der 108 Unterzeichner seien überwiegend von Überraschung, Empörung, ja teils von Zorn geprägt, so Schmeußer, der den Bankvorständen die Frage stellt, wie die Thurnauer ohne Auto zur Filiale in Kasendorf kommen sollen? In Thurnau müssten zumindest ein Geldautomat, ein Kontoauszugsdrucker und ein Überweisungseinwurf erhalten bleiben. "Die Schließung versteht in Thurnau kein Mensch", erklärt Schmeußer, der die Bank auffordert, die Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Ein neuer Termin

Weil es seinen Worten zufolge weitere Unterstützer gibt, wird er am kommenden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr vor seinem Haus in der Hirtengasse 25 wieder die Möglichkeit bieten, eine Unterschrift zu leisten.