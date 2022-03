Kulmbach vor 49 Minuten

Corona

OB schweigt und sorgt so für Empörung

Kulmbachs OB ngo Lehmann hat am vergangenen Freitag an einer Klinikum-Sitzung teilgenommen und wurde am Tag darauf positiv auf Corona getestet. Die Kontaktpersonen hat er nicht informiert. "Das ist unverantwortlich", sagen Zweckverbandsmitglieder.