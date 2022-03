Döllnitz vor 25 Minuten

Verkehrsbelastung

Nach Rausschmiss der Verkehrsministerin: Was ist jetzt mit Umgehung Döllnitz?

Es ist nicht lange her, dass Verkehrsministerin Kerstin Schreyer in Döllnitz und Kauerndorf war. Dort machte sie Hoffnung auf den Bau der Umgehungen. Jetzt hat Ministerpräsident Söder sie abgesägt. Was das für die Projekte bedeutet.