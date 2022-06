Kulmbach vor 29 Minuten

Selbstversuch

Mit dem 9-Euro-Ticket zur Arbeit: Funktioniert das bei uns?

Nutzt uns in einr ländlichen Region das 9-Euro-Ticket was? Der Selbstversuch: So umständlich komme ich mit dem Öffentlichen Personennahverkehr von meinem Wohnort zur Arbeit.