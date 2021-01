Jacqueline Netzel will ein Café am Radweg eröffnen.adobestock

Jacqueline Netzel aus Mainleus plant am Main-Radweg die Errichtung eines Cafés mit Ladestation für E-Bikes. Hier erfahren Sie, wo das Café entstehen soll.

Das Café würde sich im Außenbereich befinden (am Ende des Kirchwegs in Richtung Kieswäsch direkt im Anschluss an die Schrebergärten auf der rechten Seite).