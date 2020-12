Welche Auswirkungen hat die Schließung der beiden Abteilungen auf die Bürger und die Abläufe im Rathaus?

Wegen eines positiven Corona-Falls bei einem Mitarbeiter sind derzeit die Bauverwaltung und die Bautechnik-Abteilung des Mainleuser Rathauses nicht besetzt. Fünf Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne (die aber bereits am Donnerstag,10. Dezember, endet). Das hatte auch Folgen für die Gemeinderatssitzung am Montagabend. Wir haben im Nachgang der Sitzung mit Bürgermeister Robert Bosch CSU ) über die Corona-Fälle in seinem Rathaus gesprochen.Anrufer werden informiert, dass die Abteilungen geschlossen sind. Wenn es sich um dringende Angelegenheiten handelt, werden die Leute überwiegend an mich weitergeleitet. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. In der Regel kann Abhilfe geschaffen werden.