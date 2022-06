Ludwigschorgast vor 2 Stunden

Graffiti

Polizeistreife entdeckt metergroßes Hakenkreuz-Graffiti - Zeugen gesucht

Eine Polizeistreife in Ludwigschorgast (Landkreis Kulmbach) hat am Mittwoch (01.06.2022) am örtlichen Bahnhof ein knapp einen Quadratmeter großes Hakenkreuz-Graffiti entdeckt. Die Polizei Bayreuth hat den Fall übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.