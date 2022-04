In Bayreuth ist in der Zeit von Montagabend (11. April 2022) bis Dienstagmorgen (12. April 2022) die Fassade eines Anwesens beschädigt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen besprühten bislang Unbekannte das "Haus Wahnfried" in der Richard-Wagner-Straße mit links-motivierten Äußerungen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag (14. April 2022) in einer Pressemitteilung berichtet.

Durch das rote Graffiti entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0921/506-0.

