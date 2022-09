Kaltmieten in Franken massiv gestiegen - Ranking zeigt Preisexplosion

Landkreis Kulmbach ist Negativ-Spitzenreiter in Franken und Platz 2 in Bayern

ist Negativ-Spitzenreiter in Franken und 14 Prozent mehr Miete - diese Regionen sind außerdem betroffen

diese Regionen sind außerdem betroffen Mietpreisvergleich: So viel kostet der Quadratmeter kalt in Städten und Kreisen

Das Immobilienportal "Immowelt" hat Mietpreise in Städten und Landkreisen aus Bayern und Baden-Württemberg zum Vorjahr verglichen. Der Landkreis Kulmbach führt die Liste im Frankenland an und ist nur knapp zweiter in Bayern hinter dem Landkreis Günzburg. inFranken.de hat für euch die fränkischen Mietpreise in einem Ranking aufgelistet. Hier sind die Preise gestiegen, gleich geblieben oder sogar gesunken.

Spitzenreiter in Franken, zweiter im Süden: Im Landkreis Kulmbach schießen die Mieten nach oben

Städte in Franken: (Die Mietpreise beziehen sich auf den durchschnittlichen Kaltmietpreis pro Quadratmeter)

Platz: Stadt Würzburg: 11,20 Euro, plus 7 Prozent Platz: Stadt Bamberg: 9.90 Euro, plus 5 Prozent Platz: Stadt Nürnberg: 10,50 Euro, plus 4 Prozent Platz: Stadt Erlangen: 10,70 Euro, plus 3 Prozent Platz: Stadt Bayreuth: 9,50 Euro, plus 3 Prozent Platz: Stadt Hof: 6,20 Euro, plus 2 Prozent Platz: Stadt Schweinfurt: 7 Euro, minus 7 Prozent

Nur im Landkreis Schweinfurt sind die Mietpreise durchschnittlich um 7 Prozent gesunken als noch zum Vorjahr.

Landkreise in Franken (Die Mietpreise beziehen sich auf den durchschnittlichen Kaltmietpreis pro Quadratmeter):

Platz: Landkreis Kulmbach: 7,20 Euro, plus 14 Prozent Platz: Landkreis Hof: 6 Euro, plus 13 Prozent Platz: Landkreis Bad Kissingen: 7 Euro, plus 8 Prozent Platz: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 7,90 Euro, plus 7 Prozent Platz: Landkreis Schweinfurt: 7,50 Euro, plus 7 Prozent Platz: Landkreis Erlangen-Höchstadt: 9,70 Euro, plus 7 Prozent Platz: Landkreis Nürnberger Land: 9,30 Euro, plus 6 Prozent Platz: Landkreis Forchheim: 8,80 Euro, plus 6 Prozent Platz: Landkreis Bamberg: 8,20 Euro, plus 5 Prozent Platz: Landkreis Würzburg: 9 Euro, plus 2 Prozent Platz: Landkreis Fürth: 9 Euro, 0 Prozent (gleichgeblieben) Platz: Landkreis Coburg: 6,60 Euro, 0 Prozent (gleichgeblieben) Platz: Landkreis Lichtenfels: 7 Euro, minus 1 Prozent

Auch interessant: "Für das nächste Jahr sieht es schlecht aus" - Kulmbacher Klinik-Chefin schlägt Alarm