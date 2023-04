Wie die Stadt Kulmbach erklärt, ruft die Minarelquelle „Bad Brambacher“ seit 2004 zum großen Frühjahrsputz auf Oberfrankens Spielplätzen auf. In diesem Jahr findet die Aktion am 01.04. und am 15.04.2023 statt und auch in Kulmbach bringen Ehrenamtliche verschiedene Spielplätze auf Vordermann.

So lädt der Natur- und Umweltbeirat der Stadt Kulmbach zur „Zamm-geht’s“-Aktion am 15. April 2023 um 11:00 Uhr auf dem Gelände des ehem. Kaufplatzes ein. Die Initiatoren möchten das Areal von Müll und Unrat befreien und laden alle Freiwilligen ein, sich am Samstag an dieser Aktion zu beteiligen. Für Getränke und eine kleine Brotzeit ist gesorgt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, mit anzupacken.

Bei Fragen kann man sich bei der Stadt Kulmbach melden: 09221/67900 oder theresa.weggel@stadt-kulmbach.de.