Bereits seit Anfang Mai 2022 wurde eine 15-Jährige in Sachsen-Anhalt vermisst. In dieser Woche stieß die Polizei bei der Suche nach ihr auf neue Hinweise, die in den Landkreis Kulmbach führen. Die Ermittler arbeiten nun mit den Kollegen aus Oberfranken zusammen.

Nun teilte die Polizei mit, dass die junge Frau in Kulmbach im Stadtgebiet gefunden wurde und wohlbehalten zurück zu Hause ist.