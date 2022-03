In Kulmbach hat ein ausgelaufenes Fass einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Denn: In dem Behälter befand sich Lösungsmittel.

Nach den Worten von Feuerwehrpressesprecher Yves Wächter war der Alarm kurz vor 16 Uhr eingegangen. Der Grund: "Gefahrgutaustritt in kleiner Menge". Ein Lastwagen hatte Gefahrgutfässer mit Lösungsmittel geladen und war auf dem Weg zu einer Firma im Bienenhofweg. Offenbar war eines der Fässer auf der Ladefläche umgekippt, es trat Flüssigkeit im Inneren des Lastwagens sowie auf die Fahrbahn aus.

Lkw mit Gefahrgut beladen: Lösungsmittel tritt aus Fass aus

Der Fahrer des Lastwagens hatte den Austritt im Bereich des Industriegebiets " Am Goldenen Feld" bemerkt. Anschließend fuhr er den Lkw stadtauswärts, um eine größere Gefährdung auszuschließen, wie die Polizeiinspektion Kulmbach mitteilt. Als er dort die Ladefläche öffnete, sah er, dass das Lösungsmittel aus einem 200-Liter-Fass austrat.

"Wir mussten zunächst prüfen, um welchen Gefahrstoff es sich handelte", so Wächter. Einige Feuerwehrleute schlüpften in spezielle Chemikalien-Schutzanzüge. Die Einsatzkräfte nahmen zur genaueren Klärung des Gefahrstoffes unter anderem Kontakt zur Chemikerin einer benachbarten Firma auf.

Im Fass selbst konnte ein kleiner Riss festgestellt werden. Das Fass wurde bereits am 28. Februar 2022 in Werneck aufgeladen und sollte zur Entsorgung nach Sinsheim. Zum Austritt kam es aber wohl erst kurz bevor der Fahrer darauf aufmerksam geworden war, vermutet die Polizei. Nach Rücksprache mit dem Gefahrgut-Trupp der Verkehrspolizei Bayreuth schließen die Beamten eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit seitens des Fahrers aus. Schuld am Auslaufen soll Verschleiß am Fass sein.

Drei Feuerwehren vor Ort: Rüstwagen für den Ernstfall

Letztlich war der Einsatz nicht dramatisch, so Wächter. "Das Fass wurde gesichert, umgeladen und abtransportiert." Verletzt wurde niemand. Vor Ort waren die Feuerwehr Kulmbach mit einem Rüstwagen für den Fall, dass das Gefahrgut hätte aufwendig ein- oder umgefüllt werden müssen, sowie die Wehren aus Melkendorf und Mainleus.

