Wie die Stadt Kulmbach in einer Pressemitteilung erklärt, eröffnete sie am Mittwoch (21. September 2022) den ersten Trinkwasserbrunnen in ihrem Gebiet.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) erklärte die Entscheidung mit den "heißen und trockenen Sommern der vergangenen Jahre". Als Standort dient der Kulmbacher Marktplatz.

"Müssen für das Wohlbefinden der Menschen Sorge tragen": Stadt Kulmbach bekommt einen Trinkwasserbrunnen

Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Stellen gäbe es in vielen Städten weltweit, deshalb hätten Oberbürgermeister Lehmann und der Werkausschuss der Stadtwerke Kulmbach festgelegt, "auch in Kulmbach an einer zentralen Stelle einen solchen Trinkbrunnen zu verwirklichen und Bürgern und Gästen die Möglichkeit zur Verkostung des Trinkwassers der Stadtwerke Kulmbach zu geben".

"In Zeiten des Klimawandels und immer längerer Hitzeperioden wird ein solcher Trinkbrunnen auch die allgemeine Gesundheitsvorsorge in innerstädtischen Bereichen durch die Bereitstellung von kühlem, frischem Trinkwasser unterstützen", begründen die Verantwortlichen ihre Entscheidung.

„Die heißen und trockenen Sommer, die in den vergangenen Jahren in immer größerer Intensität aufgetreten sind, führen auch uns als Kommunen vor Augen, dass wir in diesem Bereich handeln und für das Wohlbefinden der Menschen in unserer Stadt Sorge tragen müssen“, erklärte Oberbürgermeister Ingo Lehmann.

Standort am Marktplatz - "erster Trinkwasserbrunnen dieser Art in Kulmbach"

Als Standort für den Trinkwasserbrunnen wurde der Marktplatz der Stadt Kulmbach, als stark frequentierter Platz, auserkoren.

Wichtig für die Standortwahl sei aus hygienischer Sicht eine kurze Anbindung an das Trinkwassernetz sowie die gute Zugänglichkeit für Nutzung, Wartung und Inspektion.

"Der neue Trinkwasserbrunnen ist der erste dieser Art in Kulmbach", betont Jonas Gleich von der Stadt Kulmbach im Gespräch mit inFranken.de. Für die Hygiene sei gesorgt, der Brunnen werde unter anderem regelmäßig desinfiziert und gereinigt, um auch äußeren Verschmutzungen entgegenzuwirken.

Der Brunnen werde aber nur betrieben, bis die Frostphase beginnt: "Ein paar Nächte Bodenfrost machen dem Leitungssystem nichts, ab Mitte oder Ende November wird der Brunnen aber dann vermutlich abgeschaltet", so Gleich. In der Regel solle er schließlich allen voran in den heißen Monaten den Menschen als Trinkwasserstation zur Verfügung stehen.

