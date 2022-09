Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, gehen die Straßenbauarbeiten in der städtischen Trendelstraße in die letzte Runde. Bis einschließlich Freitag, 23. September 2022, stünden Asphaltarbeiten an, die unter Vollsperrung ausgeführt werden müssten.

Der Zugang für die Anlieger zu den angrenzenden Grundstücken sei in dieser Zeit nur fußläufig gewährleistet.

Vorschaubild: © Newfoundland / pixabay.com (Symbolbild)