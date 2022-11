Kulmbach : Familienunternehmen Raps baut "modernes Warenlager"

: Familienunternehmen Nach "scheinbar endloser Planungs- und Genehmigungsphase: Erster Spatenstich erfolgt

erfolgt Über zehn Millionen Euro Investition: Das ist im "Lager 23" am Goldenen Feld geplant

Der Gewürzspezialist Raps besitzt sieben Produktionsstätten in Europa und beschäftigt rund 900 Menschen. Jährlich produziert das knapp 100 Jahre alte Familienunternehmen etwa 35.000 Tonnen an unterschiedlichsten Lebensmittelinhalts- und Zusatzstoffen. Der Traditionsbetrieb hat seinen Sitz in Kulmbach, dort baut er seine Lagerkapazitäten nun aus.

Kulmbach: Raps errichtet neues Lager am Goldenen Feld - "Zwanzig Meter hoch"

Am Montagmittag (7. November 2022) fand der erste Spatenstich am Goldenen Feld statt. Der symbolische Akt läutete die Bauarbeiten für ein neues Hochregallager auf dem Raps-Werksgelände in Kulmbach ein. "Zwanzig Meter hoch soll es werden und in acht Regalzeilen Lagerplatz dort schaffen, wo er benötigt wird: zwischen Werk 2 und Werk 3, woraus sich auch der Name 'Lager 23' ableitet", erklärte das Unternehmen vorab in einer Pressemitteilung.

Über zehn Millionen Euro sollen in den Bau des "zukunftsweisenden Projekts" investiert werden. "Im Lager selbst können zwei Schmalgang-Stapler gleichzeitig unterwegs sein und Paletten bis zu einer Höhe von 16,5 Metern ein- und auslagern", teilte Raps mit.

Lkw können dem Unternehmen zufolge über vier Rampen direkt beladen werden. Auch ein neues Büro für die Logistikverwaltung sowie ein Aufenthalts- und Ruhebereich für die Fahrer seien in Planung. Geheizt werde das "Lager 23" mit der "Abwärme aus der Wärmerückgewinnung der Anlagen in Werk 3. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird Strom aus Sonnenenergie produzieren", so der 1924 gegründete Gewürzriese.

"Endlose Planungs- und Genehmigungsphase": Raps-Geschäftsführer äußert sich

Raps-Geschäftsführer Florian Knell zeigte sich mit Blick auf den entstehenden Neubau in Kulmbach zufrieden: "Nach einer scheinbar endlosen Planungs- und Genehmigungsphase sind wir froh, dass es nach dem ersten Spatenstich nun endlich losgeht. Die Lage der dringend benötigten Lagerkapazitäten zwischen den Produktionsbereichen bewirkt wertvolle Synergien für unsere betrieblichen Abläufe."

