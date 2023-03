Das Gebäude des ehemaligen Kulmbacher Güterbahnhofs soll für den Campus der Universität Bayreuth weichen. Ende Januar 2023 berichtete inFranken.de über die Pläne von Stadt und Uni. Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) hat sich jetzt zu einer neuen Erkenntnis des Landesamts für Denkmalpflege zu Wort gemeldet.

Die Debatte um den Abriss habe ihn dazu veranlasst, offiziell bestätigen zu lassen, dass es sich bei dem Güterbahnhof um kein Denkmal handelt. Das Ergebnis sei konträr zu seinen Erwartungen ausgefallen.

Voraussetzungen des Kulmbacher Güterbahnhofs als Denkmal gegeben - Stadt treibt Uni-Campus weiter voran

Mit folgenden Worten richtet Lehmann sich an die Öffentlichkeit: "Bereits 2021 hat der Stadtrat einstimmig den Beschluss gefasst, dass eine gemeinsame Erklärung mit dem Freistaat Bayern unterzeichnet wird, in der sich die Stadt verpflichtet, den Güterbahnhof abzureißen. Als Oberbürgermeister habe ich natürlich die im vergangenen Jahr entfachte Debatte um den Abriss des Gebäudes wahrgenommen. Mir war es daher einfach wichtig, eine offizielle Aussage vorliegen zu haben, die uns bescheinigt, dass es sich bei dem Güterbahnhof um kein Denkmal handelt."

"Da alle Einschätzungen, die uns bis dahin bekannt waren, nie eine Denkmaleinstufung in Betracht gezogen haben, ging ich fest davon aus, dass uns dies auch das Landesamt für Denkmalpflege so bestätigt", erklärt der Oberbürgermeister in seinem am Donnerstag (30. März 2023) veröffentlichten Statement. "Die uns inzwischen vorliegende Stellungnahme des Landesamtes sieht die Voraussetzungen für die Einstufung als Denkmal allerdings als gegeben an." Dieses sei jedoch noch nicht in die Liste der Denkmäler aufgenommen worden. Zunächst seien die Untere und Obere Denkmalbehörde zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, hält Lehmann fest.

"Wie bereits angekündigt, werden wir uns unter diesen nun neuen Umständen zügig mit der Universität und dem Freistaat absprechen, wie weiter verfahren wird. Ich kann aber mit Gewissheit sagen, dass die Stadt Kulmbach und ich als Oberbürgermeister die Realisierung des Campus weiter vorantreiben werden", betont der Kommunalpolitiker. "Erst in der vergangenen Stadtratssitzung vom 22. März wurde mein Bekenntnis zum Flächen-Campus mit fraktionsübergreifender Zustimmung zur Kenntnis genommen, was mir zeigt, dass wir als Stadtrat hier fest hinter unserer Entscheidung stehen."

OB über Kulmbacher Güterbahnhof: "Haben keine Verwendung für dieses Gebäude"

"Als Stadt haben wir keine Verwendung für dieses Gebäude und auch die Universität hat sich bereits deutlich positioniert und herausgestellt, dass sie ebenfalls den Güterbahnhof nicht in ihre Planungen integrieren kann. Ich bitte um Verständnis, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Aussagen treffen werde", so der OB weiter. Jetzt ständen erst einmal Gespräche mit Freistaat und Universität an, um "die neuen Erkenntnisse" in das weitere Vorgehen einzubeziehen. Lehmann gehe davon aus, dass in der kommenden Stadtratssitzung am 27. April noch einmal über diesen Sachverhalt gesprochen werde. "Bis dahin bitte ich um Geduld", erklärt der Oberbürgermeister mit Blick auf den Kulmbacher Güterbahnhof.