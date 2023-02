Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, lade sie auch in diesem Jahr zu ihrem beliebten Frühjahrsmarkt auf dem EKU-Platz ein.

Vom 03. bis 05. März 2023 bieten über 20 Händler wieder ein vielfältiges Sortiment an: Haushaltsartikel, Gewürze, Wolle, Textilien, Lederwaren, Uhren, Schmuck sowie Bürsten, Besen, Tupperware, Feinkost, Süßwaren und vieles mehr steht zum Verkauf bereit.

Die Öffnungszeiten des Marktes sind freitags von 10:00 – 17:00 Uhr, samstags von 9:00 – 17:00 Uhr und sonntags von 11:00 – 18:00 Uhr.

Auf dem gesamten EKU-Platz gilt daher ab Donnerstag, den 02. März 2023 bis einschließlich Sonntag, den 04. März 2023 absolutes Halteverbot. Die Stadt weist darauf hin, dass Fahrzeuge, die dennoch dort abgestellt sind, kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Parkplätze stehen in der Tiefgarage unter dem EKU-Platz, unter der Dr.-Stammberger-Halle sowie im Parkhaus Basteigasse und am Festplatz Schwedensteg in ausreichender Menge zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang findet am 04. März 2023 ein „Langer Samstag“ in der Innenstadt statt. Mit erweiterten Öffnungszeiten bis 18:00 Uhr bietet die Händlervereinigung „Unser Kulmbach e.V.“ die Möglichkeit an, ihren Einkaufsbummel bis in den Abend zu verlängern.

„Ich lade alle Kulmbacherinnen und Kulmbacher ein, im Rahmen des Frühjahrsmarktes auch die verlängerte Einkaufsmöglichkeit in Kulmbach zu nutzen und durch unsere vielen, inhabergeführten Läden zu bummeln. Prima abrunden lässt sich der Tag dann bei einem leckeren Essen in einem unserer zahlreichen Restaurants“, lädt Oberbürgermeister Ingo Lehmann ein.