Kulmbacher Restaurant "Delphi" mit neuem Chef

Event im April stellt "neue griechische Ideen der Gastronomie" vor

stellt vor Koch und Bruder reist extra aus St. Moritz an - TV-Sender vor Ort

Seit dem 1. März 2023 ist Apostolos Papavasileiou (33), der Sohn des langjährigen Leiters Kostas, der neue Chef des griechischen Restaurants "Delphi" in Kulmbach, erfährt inFranken.de im Gespräch mit Kostas. 2018 feierte die Familie 25-jähriges Jubiläum. Große Begeisterung bei den Fans löste am Mittwoch (15. März 2023) die Ankündigung eines "großen Events" aus. Dafür komme sogar Apostolos' Bruder Nikos vom renommierten Hotel "Badrutt's Palace" in St. Moritz extra nach Kulmbach.

Kulmbacher Restaurant "Delphi" will "sehr kreative" Gerichte vorstellen - zweitägiges Event geplant

In den sozialen Netzwerken präsentiert das Team regelmäßig seine Speisen wie "norwegisches Lachsfilet mit Grillgemüse und frischen Country Kartoffeln", "Scampi Saganaki mit Tomatensoße und Fetakäse" oder Calamares. Die Gäste sollen jetzt "neue griechische Ideen der Gastronomie" von Chefkoch Apostolos kennenlernen, wie es in einer Ankündigung heißt. Das Event sei für Mittwoch und Donnerstag (5. und 6. April 2023) vorgesehen.

An beiden Tagen seien maximal 25 Personen zugelassen, erklärt Kostas Papavasileiou. "Denn diese Gerichte brauchen viel Vorbereitung." Es werde ein Menü mit "besonderen Tagesgerichten" geben, die er noch nicht näher beschreiben wolle. Am Mittwoch sprach das Team von "bestimmt sehr kreativen" Gerichten, denn noch seien nicht alle ausgewählt. Teilweise kämen die Zutaten aus Griechenland, Fleisch und Fisch seien natürlich vertreten. Bilder sollen einen ersten Eindruck vermitteln. Während der beiden Tage unterstütze Kostas Sohn Nikos seinen Bruder.

Er sei "erster Koch des berühmten Küchenchefs Jason Atherton" in dem von den Lesern des US-amerikanischen Condé Nast Traveler zum besten Hotel in Zentraleuropa gewählten "Badrutt's Palace". Als "letzte Überraschung" wolle man darüber informieren, dass ein TV-Sender "bereits Interesse an einer Berichterstattung über das Ereignis bekundet hat und die Folge im griechischen Fernsehen gezeigt wird", schreibt das Team. In der Vergangenheit sei schon einmal eine Sendung über das "Delphi" in Kulmbach ausgestrahlt worden, so Papavasileiou. Noch seien Plätze frei. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 09221 6070740 möglich.